الوفد: نرفض العدوان الاسرائيلى على فلسطين ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال الدكتور ياسر الهضيبي ، المتحدث باسم حزب الوفد لـ " الخليج 365 " ان بيت الامة يرفض ويشجب العدوان الاسرائيلى على الفلسطينين العزل مطالبا المجتمع الدولى بأن يتحرك ضد هذا العدوان الغاشم.
وأكد الهضيبي، انه في الوقت الذى نتقدم فيه بخالص العزاء في الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال، نعلن وبقوة أننا نقف ونساند الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.
ولفت المتحدث باسم الوفد ، الى أن الكيان الصهيونى يمارس عدوانا غير مبرر ضد شعب أعزل وللاسف يجد غطاء سياسي من بعض الدول مطالبا بوقف اى عدوان ومحاسبة اسرائيل على جرائمها.
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