شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نرفض العدوان الاسرائيلى على فلسطين ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدان حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة العدوان الاسرائيلى على فلسطين مطالبا المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل، والتدخل، لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم واعتداءات سافرة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي ، المتحدث باسم حزب الوفد لـ " الخليج 365 " ان بيت الامة يرفض ويشجب العدوان الاسرائيلى على الفلسطينين العزل مطالبا المجتمع الدولى بأن يتحرك ضد هذا العدوان الغاشم.

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وأكد الهضيبي، انه في الوقت الذى نتقدم فيه بخالص العزاء في الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال، نعلن وبقوة أننا نقف ونساند الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

ولفت المتحدث باسم الوفد ، الى أن الكيان الصهيونى يمارس عدوانا غير مبرر ضد شعب أعزل وللاسف يجد غطاء سياسي من بعض الدول مطالبا بوقف اى عدوان ومحاسبة اسرائيل على جرائمها.