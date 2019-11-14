شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يحتفل بذكرى ميلاد الراحل بطرس غالي بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ،اليوم الخميس، احتفالية بذكرى ميلاد الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الأسبق والرئيس الأول للمجلس القومى لحقوق الانسان ،وذلك على هامش الاستعراض الدورى الشامل بجنيف.

شارك فى الاحتفال، محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار عم مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب و السفير علاء يوسف سفير مصر بالأمم المتحدة و عدد من ممثلى المجتمع المدنى .

وقدم السفير علاء يوسف سفير مصر بالأمم المتحدة علي هامش الاحتفالية ،الشكر للمجتمع المدني المصري والمنظمات المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف.

كما تحدث الوزير عمر مروان عن الأدوار المتعددة التى لعبها الراحل لخدمة بلاده بل والإنسانية كلها واشار مروان ان جيله تربي وتشكل وعيه السياسي على مجلة السياسة الدولية التى ترأس تحريرها الراحل بطرس غالى .

كما تحدث السفير علاء يوسف، والسفير إيهاب جمال الدين عن الأداء الدبلوماسي الراقي للراحل بطرس غالى، وأكدا أنه بالفعل كان عميدا للدبلوماسية المصرية.

واختتمت الدكتور مايا مرسي كلمة المتحدثين، مشيدة بدور الراحل بطرس غالى في خدمة قضايا بلاده

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