شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لحقوق الإنسان: مصر تتميز في مجال استضافهً اللاجئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المركز العربي لحقوق الإنسان تقريرهً من خلال الندوة المقامة علة هامش انعقاد الدورة الـ34 للاستعراض الدوري الشامل المنعقد بالمجلس الدولي الحقوق الانسان بجنيف .

واستعرض عبدالجوادً أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، كافة النقاط المتعلقةً بأوضاع اللاجئينً والمهاجريين في مصر، موضحا أن هناك بئية تشريعيهً حاضنةً ومصر هيأت مناخ جيد لوجود منظومة شراكة وتعاون ما بين المجلس العربي لحقوق الإنسان والخارجيهً المصريهً والتضامن الاجتماعي من جانب والمفوضيهً السامي.

وأشار أحمد ، إلى أن منظومة الشراكة أسفرت عن تقديم نموذج وتجربهً وطنيهً لمصر مع منظمات المجتمع المدني المصري، في كفالة ومساعدة الأشقاء اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين.

وأضاف أحمد ، أن مصر تتميز في مجال استضافهً اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين بعدم وجود معسكراتً أو مخيمات، مشيرا إلى أن مصر سباقهً في مكافحة الهجرة غير المشروع وحمايهً ضحاياها.

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