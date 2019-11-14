- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لحقوق الإنسان: مصر تتميز في مجال استضافهً اللاجئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المركز العربي لحقوق الإنسان تقريرهً من خلال الندوة المقامة علة هامش انعقاد الدورة الـ34 للاستعراض الدوري الشامل المنعقد بالمجلس الدولي الحقوق الانسان بجنيف .
واستعرض عبدالجوادً أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، كافة النقاط المتعلقةً بأوضاع اللاجئينً والمهاجريين في مصر، موضحا أن هناك بئية تشريعيهً حاضنةً ومصر هيأت مناخ جيد لوجود منظومة شراكة وتعاون ما بين المجلس العربي لحقوق الإنسان والخارجيهً المصريهً والتضامن الاجتماعي من جانب والمفوضيهً السامي.
وأشار أحمد ، إلى أن منظومة الشراكة أسفرت عن تقديم نموذج وتجربهً وطنيهً لمصر مع منظمات المجتمع المدني المصري، في كفالة ومساعدة الأشقاء اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين.
وأضاف أحمد ، أن مصر تتميز في مجال استضافهً اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين بعدم وجود معسكراتً أو مخيمات، مشيرا إلى أن مصر سباقهً في مكافحة الهجرة غير المشروع وحمايهً ضحاياها.
كانت هذه تفاصيل خبر العربى لحقوق الإنسان: مصر تتميز في مجال استضافهً اللاجئين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.