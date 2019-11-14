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شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: هناك استهداف للوطن من جماعات الإرهاب وعلينا تصحيح المفاهيم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في كلمته، بالندوة التي تنظمها مؤسسة الجمهورية بعنوان قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام، يحاول هؤلاء الخوارج أن يفتتوا وحدة الوطن، وعلينا ان نفند المفاهيم ونصحهها للمواطنين.
حضر الندوة، وزراء الشباب والرياضة والانتاج الحربي والأوقاف، والدكتورة رشا راغب مدير أكاديمية الشباب.
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