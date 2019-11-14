شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: هناك استهداف للوطن من جماعات الإرهاب وعلينا تصحيح المفاهيم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هناك خلط فى الأوراق والمفاهيم، واستهداف من خلال بث الأفكار المسمومة ، والمتطرفة، التي تحتاج لمعالجة حقيقية من خلال المجتمع.

وأضاف في كلمته، بالندوة التي تنظمها مؤسسة الجمهورية بعنوان قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام، يحاول هؤلاء الخوارج أن يفتتوا وحدة الوطن، وعلينا ان نفند المفاهيم ونصحهها للمواطنين.

حضر الندوة، وزراء الشباب والرياضة والانتاج الحربي والأوقاف، والدكتورة رشا راغب مدير أكاديمية الشباب.