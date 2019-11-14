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كرم جبر: هناك استهداف للوطن من جماعات الإرهاب وعلينا تصحيح المفاهيم للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هناك خلط فى الأوراق والمفاهيم، واستهداف من خلال بث الأفكار المسمومة ، والمتطرفة، التي تحتاج لمعالجة حقيقية من خلال المجتمع.

 

وأضاف في كلمته، بالندوة التي تنظمها مؤسسة الجمهورية بعنوان قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام، يحاول هؤلاء الخوارج أن يفتتوا وحدة الوطن، وعلينا ان نفند المفاهيم ونصحهها للمواطنين.

 

حضر الندوة، وزراء الشباب والرياضة والانتاج الحربي والأوقاف، والدكتورة رشا راغب مدير أكاديمية الشباب.

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (1)
 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (2)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (3)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (4)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (5)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (6)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (7)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (9)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (10)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (11)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (12)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (13)
 

 

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الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (14)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (15)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (16)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (17)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (18)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (19)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (20)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (21)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (22)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (23)

  

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (1)
 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (2)
 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (26)
 

 

 

الجلسات التحضيرية لـمؤتمر الشأن العام (27)
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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