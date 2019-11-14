شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إماراتي معلقا على تأسيس منصة استثمارية إماراتية مصرية: فائدة للشعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الكاتب الإماراتى حمد الكعبى رئيس صحيفة الاتحاد الإماراتية، المنصة الاستثمارية الإماراتية المصرية، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد اليوم، بالفائدة للبلدين والشعبين.

وقال "الكعبى" فى بيان مقتضب نشره عبر حسابه على موقع التدوين الصغير،"المنصة الاستثمارية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس المصري السيسي تؤكد متانة العلاقات المشتركة بين الإمارات ومصر وسيكون لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وكان حمد الكعبى، أكد أن الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة وتاريخية وتوثق العلاقات بين البلدين، موضحا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر تأتى هذه الزيارة السابعة لدولة الإمارات وهى من أكثر الدول التى زارها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية .

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والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بزيارة الرئيس،مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، مشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وأنها لاتدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربي.