محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)
أكد مجلس الوزراء اليمني، أن ترتيبات عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي "تجري على قدم وساق بالتنسيق مع السعودية.
وقال مجلس الوزراء اليمني -في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس- إن الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا، لافتا إلى حرص الحكومة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.
وأكدت الحكومة اليمنية على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.
كما ثمنت الحكومة الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزراء اليمني: ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن تجري على قدم وساق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.