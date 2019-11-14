وزير الشباب والرياضة: لابد من إرساء التوصيات البناءة للحديث في الشأن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه لابد من تحديد مجموعة من المحاور لمناقشتها في عدد من الجلسات وورش العمل بمؤتمر الشأن العام، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، والخروج بتوصيات بناءة تتعلق بالحديث في الشأن العام.

جاء ذلك خلال أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر (الشأن العام) مساء اليوم بمؤسسة (دار التحرير)، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، يأتي ذلك تمهيدا للمؤتمر الذي تعقده وزارة الأوقاف بعنوان (قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام).

واقترح وزير الشباب والرياضة مجموعة من المحاور لتناولها في فعاليات المؤتمر منها "المواطنة وبناء الأمم، التحديات الراهنة، المشروعات القومية والشأن العام، الإعلام والشأن العام، التشريع والعقاب".

يدير الجلسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بحضور الاستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة، وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين السابق، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، كما يحضر الجلسة الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.