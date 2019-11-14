مودة وهاجر تفوزان بمقعدي رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بجامعة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

اختتمت جامعة السويس، اليوم الخميس، انتخابات اتحاد الطلاب بـ 11 كلية، وأجريت الجولة الأخيرة على مقاعد رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وعرض الطلاب المرشحين برامجهم الانتخابية أمام زملائهم الطلاب بالاتحاد، والتي تستهدف تطوير النشاط الطلابي وسط أجواء حماسية.

وشهدت العملية الانتخابية أجواءًا حماسية، استمرت حتى إعلان النتيجة وأسماء الفائزين، فيما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالبة مودة منير، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بمنصب رئيس الاتحاد، وفازت الطالبة هاجر أحمد، بكلية الآداب، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

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وأسفرت انتخابات مقاعد أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات عن فوز الطالب أحمد فتحي، بكلية هندسة البترول والتعدين، بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب عمر محمود، بمنصب الأمين المساعد، وفاز الطالب محمد أمين، بكلية الثروة السمكية، بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب عمر محمد، بكلية التجارة، بمنصب الأمين المساعد.

وفي اللجنة الاجتماعية فاز الطالب إسلام أحمد، بكلية العلوم، بمنصب الأمين، والطالبة إيمان سمير، بكلية الإعلام، بمنصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الثقافية فاز الطالب كريم صلاح، بكلية الإعلام، بمنصب الأمين، والطالب إسلام خالد، بكلية العلوم، بمنصب الأمين المساعد.

وفي اللجنة الفنية فاز الطالب علي أحمد، بكلية الإعلام، بمنصب الأمين، والطالب عمر حفني، بكلية الثروة السمكية، بمنصب الأمين المساعد، وفي اللجنة العلمية فاز الطالب فارس حمدي، بكلية هندسة البترول والتعدين، بمنصب الأمين، وخالد محمد الطالب، بكلية الهندسة، بمنصب الأمين المساعد.

أما لجنة الأسر فكان منصب الأمين من نصيب أسماء رشدي، الطالبة بكلية الآداب، والطالب عبد الله المصري، بكلية التعليم الصناعي، بمنصب الأمين المساعد.