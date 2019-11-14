الداخلية العراقية: الأرقام المتداولة بشأن قتلى المظاهرات غير دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، قيام القوات الأمنية بالهجوم على المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز" عربية، إن الأجهزة الأمنية ليس لديها تخوفات من دعوات التظاهر غدًا.

وتابع: أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن أعداد القتلى والمصابين خلال الاحتجاجات العراقية ليست دقيقة.

وأكد أن مظاهرات اليوم لم تشهد أحداث عنف أو قتل.