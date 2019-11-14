السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استعرض وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء - آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.

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