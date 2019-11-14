السفير الأمريكي لدى بغداد يؤكد احترام بلاده لإرادة العراقيين

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر اليوم الخميس احترام الولايات المتحدة الأمريكية لإرادة العراقيين وقدرتهم على حل مشكلاتهم . وقال تولر خلال لقاء رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية إن بلاده تحترم إرادة العراقيين وقدرتهم على حل مشاكلهم الداخلية"، واصفا خطاب المرجعية الدينية العراقية العليا الأخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي بأنه محل احترام وتقدير. وقدرتهم على حل مشاكلهم الداخلية"، واصفا خطاب المرجعية الدينية العراقية العليا الأخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي بأنه محل احترام وتقدير.

من جانبه، أشار الحكيم إلى ضرورة أن تكون الحلول عراقية خالصة لكل أزمات البلاد بعيداً عن التدخلات الخارجية، مضيفا أن تيار الحكمة الوطني يتابع ويراقب الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة باعتباره تياراً معارضاً وصولاً إلى تلبية مطالب المتظاهرين.

وشدد الحكيم على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقهم الدستوري، وضرورة محاسبة المتسببين بإزهاق الأرواح وسقوط الضحايا. الحلول عراقية خالصة لكل أزمات البلاد بعيداً عن التدخلات الخارجية، مضيفا أن تيار الحكمة الوطني يتابع ويراقب الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة باعتباره تياراً معارضاً وصولاً إلى تلبية مطالب المتظاهرين.وشدد الحكيم على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقهم الدستوري، وضرورة محاسبة المتسببين بإزهاق الأرواح وسقوط الضحايا.

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