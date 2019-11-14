إصابة طلبة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الخميس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواجهات اندلعت في محيط حرم الجامعة من الجهة الغربية، المحاذية لإحدى البوابات العسكرية الإسرائيلية التي تفصل بين مدينة طولكرم وأراضي العام 1948.



وكان طلبة الجامعة قد خرجوا بمسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أمطرهم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، حيث قامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بتقديم العلاج لهم، فيما أخلت إدارة الجامعة الطلبة والموظفين حفاظا على سلامتهم.

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وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الشابة صابرين ياسر حنايشة 22 عاما، أثناء مرورها على حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس وفق بيان لنادي الأسير.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص أثناء تواجده على المدخل الشرقي للبلدة.



وكانت قوات الاحتلال هاجمت في العاشر من الشهر الجاري أبو الحمص واعتدت عليه بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه.