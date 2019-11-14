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الجنائية الدولية توافق على فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا

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وافقت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس على فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا في ميانمار.

 

وذكرت شبكة يورونيوزالإخبارية الأوروبية أن المحكمة أوضحت  في بيان  أن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم

ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.


وأفاد قرار المحكمة بأن "هناك أسسًا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل

إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلاديش".


يذكر أن جيش ميانمار شن حملات اضطهاد واسعة ضد الروهينجا  في ولاية "راخين" في أغسطس عام 2017؛ مما أدى إلى فرار أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنجلاديش -المجاورة- ووصفت الأمم المتحدة هذه الحملات بأنها إبادة جماعية.

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