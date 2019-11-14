تدشين مؤسسة "دوبامين" لنشر السعادة في الإمارات برئاسة الشيخة ميثاء بنت أحمد آل نهيان

يدشن عدد من الشباب الإماراتيين إنطلاقة جديدة لمؤسسة "دوبامين" وهي أول كيان شبابي إماراتي ينشر السعادة والإيجابية بالإمارات، برؤية جديدة واستراتيجية مختلفة تحت رئاسة ورعاية الشيخة ميثاء بنت أحمد

بن مبارك آل نهيان .

وصرح سعد الودامي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "إن الشيخة ميثاء بنت أحمد

بن مبارك آل نهيان، التي تحرص دائما على أعمال الخير ودعم الشباب، قررت أن ترعى مؤسسة " دوبامين "، وتعيد تدشينها بروح جديدة وفكر مختلف، وقال أن مجلس إدارة المؤسسة اختار الشيخة ميثاء رئيسا لمجلس الإدارة بإجماع الأصوات.



وأضاف " الودامي ": " إن الشيخة ميثاء بنت أحمد

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بن مبارك آل نهيان .. وضعت خطوطاً عريضة لاستراتيجية المؤسسة خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من رؤيتها بضرورة مسايرة منظمات المجتمع المدني لخطط الحكومة ودعمها، وعلى رأسها الأجندة الوطنية ورؤية الدولة في 2021" ، خاصة تحدي الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 5 دول في العالم الأكثر سعادة في عام 2021.



وأشار " الودامي " إلى أن مؤسسة دوبامين ستعمل خلال المرحلة المقبلة على نشر السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع، خاصة الشباب لأن

التغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة تستوجب العمل الجاد على غرس الانتماء في نفوس أبناء الوطن، وإعداد جيل واعٍ ومدرك لما يجري من تحولات، جيل يثق تماما في قيادته الرشيدة، ويقف مدافعاً عن قضاياه ويعزز هويته الوطنية."



وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة " دوبامين ": إنه سيتم إعلان تفاصيل الانطلاقة الجديدة بحضور الشيخة ميثاء في مؤتمر صحفي، يعقد في الساعة السادسة مساء بقاعة برج ايبيك بمدينة أبوظبي، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر القادم".



وعن اسم المؤسسة قال " الودامي " أن الدوبامين هو مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان، تلعب دور هرمون يتفاعل داخل الدماغ ، و يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلا عصبيا ، لذلك اخترنا هذا الإسم لنقوم نحن بدور هذا الهرمون في نشر السعادة داخل الإمارات بين المواطنين والمقيمين .