سبعة جرحى بإطلاق نار في ثانوية قرب لوس أنجليس

أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح إثر إطلاق الرصاص، اليوم الخميس، بعد أن اقتحم مسلح مدرسة ثانوية في الضواحي الشمالية للوس أنجليس وأطلق النار، بحسب ما ذكرته الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

وكتبت بلدية سانتا كلاريتا على "تويتر"، "هناك العديد من الضحايا" في مدرسة "سوغوس" الثانوية في المدينة.

وقالت المصادر إن المسلح المفترض له ملامح آسيوية ويرتدي ملابس سوداء.

وأشارت قناة "ان بي سي لوس أنجليس" إلى سقوط سبعة جرحى، بحسب حصيلة مؤقتة.

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