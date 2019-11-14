الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، أن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري". اقرأ أيضاً... أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية

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