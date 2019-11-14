وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

أعلن مسؤولون مصريون وفلسطينيون التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

وقال مسؤول في غزة، "تم التوصل لاتفاق تهدئة بعدما وافقت الفصائل الفلسطينية على مقترح مصري بهذا الشأن، وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على التهدئة".

من جهته، أفاد مسؤول مصري أن التهدئة "دخلت حيز التنفيذ في الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس".

وأضاف المسؤول أن إعلان التهدئة جاء "في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، وموافقة إسرائيل على مقترح مصري أيضاً بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة"، مضيفاً "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي اليوم الخميس".

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وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن استشهاد 32 فلسطينياً ومائة مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة.