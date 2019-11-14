كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "وام" الإماراتية يؤكد على العلاقات القوية بين "القاهرة وأبو ظبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنّ دولة الإمارات تقف مع الشعب المصري بكل قوة، مذكرا أنهم كانوا دائما بين المصريين خلال تنفيذهم المشاريع التنموية.

وذكر أنّ فريق العمل الذي كان يعمل تحت قيادة الدكتور سلطان جابر، كان يسعى للتواجد في كل مكان بمصر، قائلا " كنا نجد مشاعر طيبة للغاية من المصريين تجاه فريق العمل".

وأكد أن مصر تعتبر العمود الفقري للوطن العربي، كما أنها الداعم الأساسي للكثير من الدول العربية منذ تأسيسها، موضحا أنها مظلة الدول العربية، قائلا: "وجود مصر قوية يعني أنّ العرب أقوياء".

ولفت إلى أن التحالف الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، يعد تحالفاً لدعم استقرار المنطقة فيما يساهم في نشر السلام، مضيفاً: "مصر هي أم الحضارة ولديها إمكانيات كبيرة لدعم جميع الدول".

وبين أن الجيش المصري، معروف بقوته الشديدة، حيث استطاع أن يساهم في استقرار مناطق مختلفة في أوقات صعبة للغاية.

وأوضح أنّ مصر قدمت الكثير لدولة الإمارت منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن ما تقدمه الإمارات اليوم ما هو إلا رد للجميل، وأن هذا الدعم أصبح واجب وأساسي علينا.

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ولفت إلى أن هناك نتائج طيبة من المشروعات القائمة على أرض مصر، حيث بدأ الاقتصاد المصري يزدهر ويتطور، قائلا: "نحن نسعد كثيرا بمكانة مصر".

