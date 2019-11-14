كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آل الشيخ" ينشر فيديو دعائي لفعاليات "موسم الرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار تركي آل الشيخ، فيديو دعائي، يجسد استقبال الزائرين خلال فعاليات موسم الرياض، وعنونه "تخيّل المسافر في موسم الرياض سامري وخصومات".ونشر "آل الشيخ" الفيديو المصور تحت هاشتاجات #تخيل_المسافر_مع_موسم_الرياض و#مطلوب_في_موسم_الرياض.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، قال الثلاثاء، إنّ عدد زوار موسم الرياض المقام حاليًا وصل إلى 6.5 مليون زائر.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر":"الحمد لله وصلنا إلى 6 ونص مليون زائر حتى اليوم..".

ويعتبر موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

كما يعد أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

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وتصل مدة المهرجان، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن إحصاءات حديثة بشأن "موسم الرياض" تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق، وعدد السياح والزوار، بالإضافة إلى العمليات المالية في مدينة الرياض.

كما بلغ عدد السياح 100 ألف سائح، و6 ملايين و500 ألف زائر، الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز ذلك قدرتها الاستيعابية.

