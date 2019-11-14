كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إماراتي: مصر العمود الفقري للوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنّ مصر تعتبر العمود الفقري للوطن العربي، كما أنها الداعم الأساسي للكثير من الدول العربية منذ تأسيسها، موضحا أنها مظلة الدول العربية، قائلا: "وجود مصر قوية يعني أنّ العرب أقوياء".

وبين أن الجيش المصري، معروف بقوته الشديدة، حيث استطاع أن يساهم في استقرار مناطق مختلفة في أوقات صعبة للغاية.

ولفت إلى أن التحالف الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، يعد تحالفاً لدعم استقرار المنطقة فيما يساهم في نشر السلام، مضيفاً: "مصر هي أم الحضارة ولديها إمكانيات كبيرة لدعم جميع الدول".

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ويبحث الرئيس السيسي حاليا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وأنها لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربي.

كما أعرب ولي عهد أبو ظبي عن تقديره لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا ، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالإمارات، مؤكداً فخامته حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

