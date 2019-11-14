كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس: الرئيس دونالد ترامب اعترف بـ"الرشوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "اعترف بالرشوة".

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اعترف بـ"أفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا، في قلب تحقيقات المساءلة بقيادة الديمقراطيين"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي، إن "الرشوة هي منح أو حجب المساعدة العسكرية مقابل بيان علني بإجراء تحقيق مزيف في الانتخابات، هذه رشوة"، وما اعترف به الرئيس وقال إنه مثالي، أقول إنه خطأ تام، وإنها رشوة".

وبدأت أمس أولى الجلسات العلنية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

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جاءت هذه الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وجرت بشكل سري في الكونجرس لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وكان موظف في الاستخبارات الأميركية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.