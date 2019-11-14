كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تناشد التحالف ضد "داعش" على زيادة التمويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على زيادة التمويل؛ لاستعادة الخدمات الضرورية وإصلاح البنية التحتية في العراق وشمال شرقي سوريا.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن على الدول الأعضاء في التحالف ضد "داعش" استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم.
وصرح بومبيو، بأن على الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم داعش، استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم، مشيراً إلى تنامي المخاوف من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا، ويقول إنه "ينبغي للتحالف التركيز على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل".
هذا وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت في وثت سابق من اليوم، على ضرورة التنسيق مع دمشق، في ما يتعلق بتقرير مصير مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين اعتقلوا في سوريا، بمن فيهم المواطنون الروس.
تنظيم "داعش" الإرهابي
كان يسمى في الماضي "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم، إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم السابق هو أبو بكر البغدادي.
عملية استهدفت "البغدادي"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.