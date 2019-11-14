كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تناشد التحالف ضد "داعش" على زيادة التمويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على زيادة التمويل؛ لاستعادة الخدمات الضرورية وإصلاح البنية التحتية في العراق وشمال شرقي سوريا.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن على الدول الأعضاء في التحالف ضد "داعش" استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم.

وصرح بومبيو، بأن على الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم داعش، استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم، مشيراً إلى تنامي المخاوف من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا، ويقول إنه "ينبغي للتحالف التركيز على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل".

هذا وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت في وثت سابق من اليوم، على ضرورة التنسيق مع دمشق، في ما يتعلق بتقرير مصير مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين اعتقلوا في سوريا، بمن فيهم المواطنون الروس.

تنظيم "داعش" الإرهابي كان يسمى في الماضي "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم، إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم السابق هو أبو بكر البغدادي. Advertisements