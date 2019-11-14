كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "وام": دولة الإمارات تقف مع الشعب المصري بكل قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنّ دولة الإمارات تقف مع الشعب المصري بكل قوة، مذكرا أنهم دائما بين المصريين خلال تنفيذهم المشاريع التنموية.

وذكر أن فريق العمل الذي كان يعمل تحت قيادة الدكتور سلطان جابر، كان يسعى للتواجد في كل مكان بمصر، قائلا " كنا نجد مشاعر طيبة للغاية من المصريين تجاه فريق العمل".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدأها يوم الأربعاء، حيث يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ خلال الزيارة ــ العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين.

كما سيبحث التعاون الثنائى الاستراتيجى بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه فى المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات ثنائية في قصر رئاسة الوطن، حيث أقيمت للرئيس مراسم استقبال رسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، بجانب الحديث عن العلاقات والروابط القوية بين البلدين، والتأكيد على دعم مصر لدول الخليج.

وتأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربى المشترك.

