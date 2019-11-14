كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة البريطانية تعتقل عنصرا من "داعش" رحلته تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وكانت تركيا، قد رحلت في وقت سابق من اليوم، 7 ألمان وبريطانيا، يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية.
هذا وأعلنت تركيا، يوم الإثنين الماضي، بدأ ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم.
وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو، أن تركيا سترسل أعضاء تنظيم داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية، واشتكى من تقاعس الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
كما قال عن ترك أوروبا لتركيا للتعامل مع السجناء وحدها، "هذا غير مقبول لنا، وسوف نرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم".
اعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش، الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن شنت توغلًا عسكريًا هناك.
و في وقت سابق، قال قائد الشرطة التركية، إنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.