كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة البريطانية تعتقل عنصرا من "داعش" رحلته تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مساء اليوم الخميس، أنها اعتقلت عنصرا من داعش رحلته تركيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكانت تركيا، قد رحلت في وقت سابق من اليوم، 7 ألمان وبريطانيا، يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية.