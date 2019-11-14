كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات باكستانية تفشل في الإطاحة برئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، بإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء باكستان، اليوم الخميس، في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، على الرغم من أن هذا الاضطراب كان أقل مما خطط له المنظمون.

وبدأت الاحتجاجات، بقيادة فضل الرحمن، رئيس حزب الجماعة الإسلامية المحافظ بحركة "آزادي" (الحرية) في 27 مارس من مدينة كراتشي الجنوبية.

ووصل الآلاف من المؤيدين إلى العاصمة إسلام آباد في 31 أكتوبر، حيث أقاموا اعتصاما دام أسبوعين على الطريق السريع الرئيسي في المدينة، أمرهم "رحمان" بالتشتت في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء الماضي، لشل الطرق الرئيسية، فيما أسماه "الخطة ب" للإطاحة بخان بسبب مزاعم بتزوير الناخبين وسوء الإدارة الاقتصادية، وهي مزاعم ينفيها.

كما أغلق المتظاهرون اليوم، طريق "غراند ترنك" بين إسلام أباد والعاصمة الأفغانية كابول، مما تسبب في تأخير طويل، وفقًا لشهود عيان من "رويترز".

وقال المفتي عويس عزيز، أحد مئات الناشطين الحزبيين، الذين أغلقوا الطريق السريع "إلى أن يعلن قادتنا خلاف ذلك، سنبقى هنا".

وقال ضابط كبير بالشرطة لرويترز، إن هناك أنباء عن حدوث اضطراب مماثل في جاكوب آباد وهي مدينة في السند تربط المقاطعة مع بلوشستان والبنجاب.

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ولكن السلطات تمكنت من تحويل حركة المرور في العديد من المناطق المتأثرة، ولم ترد تقارير عن محتجين يحتلون طرقًا أخرى مثل طريق كاراكورام السريع إلى الصين، وهو واحد من حوالي عشرة أهداف أعلن عنها الحزب مساء الأربعاء الماضي.

كما أن الحكومة واثقة من قدرتها على مواجهة الاحتجاجات، وهو أول تحدٍ لقيادة "خان" منذ انتخابه على منصة لمكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي العام الماضي.

وقال فواد شودري، الوزير في حكومة خان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن اعتصام إسلام أباد "لم ينجح"، مضيفاً "لقد تضررت السياسة الدينية في البلاد بسبب هذا الاحتجاج".

وتأتي الاحتجاجات في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط أكثر من 200 مليون نسمة، كما اضطرت حكومة خان، مثل العديد من أسلافها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي؛ لإنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار في يوليو.

وتقول المعارضة: إن "حكومة خان غير شرعية ويدعمها الجيش، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها ووضع الأمن والسياسة الخارجية".

وينفي الجيش التدخل في السياسة ورفض خان دعوات التنحي.

