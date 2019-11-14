كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر كويتية: تكليف رئيس مجلس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة في الكويت، مساء اليوم الخميس، أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، كلف الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المستقيل، بتشكيل حكومة جديدة".

وصرحت المصادر الكويتية، بأن "تقديم الحكومة الكويتية استقالتها اليوم، ليس بسبب ضغوط الشارع أو الاستجوابات المتكررة لوزراء الحكومة من قبل أعضاء المجلس، بل بسبب عدم وجود تجانس بين الحكومة ووزرائها".

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قد قدم استقالة الحكومة إلى أمير الكويت؛ ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري، حسبما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

هذا وتم تشكيل هذه الحكومة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بمرسوم أميري في 11 ديسمبر 2017، وضمت 15 وزيرا بينهم سيدتان، إضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ العام 2011، إذ أعاد أمير الكويت تكليفه عدة مرات.

Advertisements

وشهد تاريخ الكويت السياسي الحديث، الذي بدأ فعليا في يناير من العام 1962، تشكيل 34 حكومة على مدار 57 عاما تناوب على رئاستها شخصيات عدة.

وجاء تقديم استقالة الحكومة الكويتية، عقب يومين من تقديم وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب استجواب نواب مجلس الأمة، ويوم واحد من طلب نواب مجلس الأمة لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

ووفقا للدستور الكويتي، فإن مجلس الوزراء أو حكومة الكويت، هي السلطة التنفيذية ويقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء، الذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته.

ويتوقع أن الحكومة المقبلة ستكون قصيرة العمر وفقا للدستور، الذي يحتم عليها الاستقالة عقب انتخابات مجلس الأمة المقبلة المتوقع أن تجري في العام المقبل في حال أكمل المجلس الحالي مدته الدستورية.