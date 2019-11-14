كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرتفاع أسعار النفط مع انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية، في حين أن تعليقات منظمة النفط الدولية "أوبك" حول إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة في عام 2020، قد قدمت بعض الدعم أيضًا.

وارتفع الإنتاج الصناعي بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في أكتوبر، لكن إنتاجية مصفاة النفط سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا، أو 1.04٪، إلى 63.02 دولارًا للبرميل في الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 47 سنتًا، أو 0.82٪، إلى 57.59 دولارًا.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يوم أمس الأربعاء، إنه من المحتمل أن تكون هناك مراجعات هبوطية للإمدادات بحلول عام 2020، وخاصة من الولايات المتحدة، مضيفاً "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج".

كما أشارت أوبك، في وقت سابق من اليوم، إلى فائض أقل في سوق النفط العام المقبل، على الرغم من أنها لا تزال تتوقع انخفاض الطلب على الخام مع ضخ المزيد من المنافسين.

وقد يضغط انخفاض الطلب على مجموعة المصدرين والشركاء مثل روسيا للحفاظ على قيود العرض في اجتماع يومي 5 و6 ديسمبر.

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وقال رئيس الاقتصاد في البنك السويسري "يوليوس باير"، نوربرت روكر: "لقد بدأ العد التنازلي لاجتماع دول أوبك، والسؤال حول ما إذا كانت المجموعة وحلفاؤها سيخفضون من الإمدادات أمر صعب"، مضيفاً، أن ظروف السوق الحالية تختبر صبر وتماسك الدول النفطية... أي تغيير كبير في السياسة سيشكل مفاجأة.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، عن انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 541000 برميل في الأسبوع حتى 8 نوفمبر، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الأسبوعية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

وقال تاماس فارجا، من شركة "بي في إم" للوساطة النفطية، إن البيانات ساعدت على هز الأسعار، التي كانت راكدة في الأيام الأخيرة.

وأضاف "لقد كان سوق النفط يعاني من التعب في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، تعتبر الأعراض الرئيسية هي عدم وجود اتجاه يمكن أن يكون ناجما عن نقص في التطورات، عادة ما يتفاعل بشكل جيد مع لقطات الأدرينالين".

