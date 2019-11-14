كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: لقد تم تحقيق هدفنا بعملية "الحزام الأسود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أنه تم تحقيق أهداف عملية "الحزام الأسود".

هذا وزار رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، المقر الرئيس لمنظومة البطاريات الدفاعية "القبة الحديدية"؛ للإشادة بقواته العسكرية وبجهاز الشاباك الإسرائيليين.

وأوضح نتنياهو، نحن على وشك إنهاء عملية الحزام الأسود، وأشيد بجيش الدفاع وبالشاباك على الإنجاز العظيم الذي حققاه.

وتابع، لقد تم تحقيق أهداف العملية بأكملها، وكانت العملية تسعى إلى استهداف قائد الجهاد الإسلامي وتمت تصفيته.

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وصرح رئيس حكومة تسيير الأعمال بأن منظومة الدفاع الجوية تصدت للصواريخ والقذائف، التي خرجت من قطاع غزة، ردا على اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو إنه تم تدمير عشرات البنى التحتية والأهداف المهمة التابعة للجهاد الإسلامي، وقتل عشرات الفلسطينيين، معتبرا هذا الأمر بمثابة نجاح لقواته العسكرية الإسرائيلية.

وزاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية على ذلك، بقوله: أثق في قواتنا التي ستستمر في تحسين قدراتها، وستعمل كل ما يلزم من أجل ضمان أمن إسرائيل!.

كما كانت إسرائيل قد أعلنت وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة، التي بدأتها فجر يوم الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر اليوم الخميس، برعاية مصرية.