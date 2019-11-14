كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بو صعب: الأزمة اللبنانية "خطيرة" وتعيد بدايات الحرب الأهلية للأذهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الخميس، بأن البلاد "في وضع خطير للغاية"، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية وبين بدايات الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.

هذا ولقي محتجا حتفه بالرصاص في جنوب بيروت يوم الثلاثاء الماضي، بالرغم من سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، حسب ما زكرت وكالة "رويترز".

وقال وزير الدفاع اللبناني، وهو حليف سياسي للرئيس ميشال عون، إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية، التي وقعت في عام 1975، واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".

كما أشار إلياس بو صعب، إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي.

وذكر الوزير اللبناني، للصحفيين، إن اللوم لا يقع على عاتق "الحركة الديمقراطية" التابعة للمحتجين، وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية، مضيفاً أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.

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وتتواصل الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، اليوم، لليوم الـ29 على التوالي، حيث أقدم المحتجون على قطع الطرق الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدخل البلاد في شلل تام.

وأقدم المحتجون على قطع الطرق في مدينة طرابلس شمالي لبنان، ومدينة صيدا، والبقاع، ومداخل بيروت الجنوبية، وقطع السير عند محلة العدلية باتجاه سامي الصلح وتقاطع الصيفي باتجاه الوسط التجاري، مستخدمين مكبات النفايات، والإطارات المشتعلة، والسيارات لإقفال الطرق.