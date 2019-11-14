كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدات الروسية التركية تجري الدورية السادسة شرق الفرات بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بالمشاركة مع وحدات من الجيش التركي، اليوم الخميس، دورية مشتركة شرق نهر الفرات بسوريا.

قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القوات الروسية التركية أجرت دورية برية مشتركة، وتعد هذه الدورية السادسة، منذ بدء الاتفاق الروسي التركي، المبرم بتاريخ 22 أكتوبر الماضي.

وبحسب البيان، نفذت الدورية أعمالها في منطقة الدرباسية شرق الفرات، ضمن الخطة الموضوعة مسبقا، ورافقت الدورية المشتركة، المؤلفة من 4 آليات عسكرية مصفحة من كل طرف، طائرات دون طيار أثناء تنفيذ المهام، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، "بدء تسيير الدورية المشتركة الرابعة بمشاركة عسريين روس وأتراك، في الدرباسية بشرق الفرات".

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدورية الروسية التركية المشتركة الثالثة أنهت أعمالها على الحدود السورية التركية، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن خط السير كان على مسافة 105 كيلومترات.

Advertisements

وأوضحت في بيان: "أكملت الدورية المشتركة الثالثة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود التركية أعمالها في المنطقة الجديدة من الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا"، مضيفة "سارت الدورية المشتركة، على طريق بطول 105 كيلومترات استغرق حوالي أربع ساعات وأنجزت أعمالها عائدة إلى نقطة البداية".

الهجوم التركي على سوريا