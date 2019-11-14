عاجل.. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الخميس، أن الأمير صباح الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة، التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أمر سموه ... باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

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هذا وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد أعلن صباح اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، عن طارق المزرم قوله، إن الاستقالة تأتي لـ "يتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

في حين قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، لا نية لأمير البلاد لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.