أكد اتباعه برنامجا خاصا.. السلامي: “الحافيظي سيكون متاحا ضد فيتا كلوب”

أكد جمال السلامي المدرب الجديد لفريق الرجاء الرياضي، أن نجم الفريق العائد من الإصابة عبد الإله الحافيظي، لن يكون جاهزا لخوض إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الوداد في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح السلامي خلال ندوة تقديمه مدربا جديدا للرجاء اليوم الخميس، أن الحافيظي مازال يخضع لبرنامج علاجي خاص، سطره الجهاز الطبي الذي أشرف على علاج اللاعب بمركز “أسبيتار” في قطر.

وأضاف مدرب الرجاء، أن اللاعب بدأ فعلا تداريبه بمركب الوازيس الخاص بالرجاء، لكن مازالت أمامه ثلاثة أسابيع للانخراط في التداريب الجماعية للنسور الخضر.

واستبعد السلامي جاهزية الحافيظي في اللقاء المرتقب أمام الوداد، بالإضافة للمواجهة الأولى للفريق في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ضد الترجي التونسي أواخر الشهر الجاري، آملا أن يكون متاحا في ثاني جولات دوري الأبطال ضد فيتا كلوب الكونغولي.

يذكر أن الحافيظي، تعرض للإصابة في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي تُوج به الرجاء على حساب الترجي، متم مارس الماضي، بالعاصمة القطرية، الدوحة.