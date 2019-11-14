اعتبر قميص الرجاء “إرثا”.. السلامي: “على لاعبي الرجاء السير على خطى بانون”

أعرب جمال السلامي، المدرب الجديد لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن سعادته بالإشراف على تداريب الفريق الأخضر.

وأكد السلامي خلال ندوة تقديمه مدربا جديدا للنسور الخضر، اليوم الخميس، رفقة مساعده يوسف السفري، أن تدريب الرجاء كان بمثابة الحلم الذي تحقق بالنسبة له.

وأشاد المدرب الجديد للفريق الأخضر، باللاعب بدر بانون، قائلا: “على لاعبي الرجاء اتخاذ بانون نموذج والسير على خطاه”.

وأضاف السلامي، أنه والسفري كان لهما لقاء مع وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني، الذي أثنى بدوره على مستوى بانون.

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وأوضح مدرب الرجاء، أن الأجواء داخل الفريق مثالية مبنية على الاحترام بين الجميع، مؤكدا أن قميص الفريق يعد” إرثا”، يفرض على كل لاعب استحضار هذه المسؤولية.

يذكر أن الفريق البيضاوي، تعاقد مع السلامي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي انفصل عنه النادي بالتراضي، بداية الأسبوع الجاري.