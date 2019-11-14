بومبيو يحث دول التحالف على استعادة مقاتلي "داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش" على استعادة مقاتلي التنظيم الأجانب، وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر "داعش" خارج العراق وسورية، قائلا إن "على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل "قيادة" مكافحة تنظيم "داعش".

ويصطدم طلب بومبيو باستعادة مقاتلي تنظيم "داعش"، برفض عديد الدول مثل فرنسا، استقبال المقاتلين من مواطنيها.

وكانت فرنسا هي التي طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ للتحالف الدولي، بعد أزمة نجمت عن توغل عسكري تركي جديد في شمال شرق سورية.

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وبإعلانه سحب القوات الأميركية من سورية، ترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المجال مفتوحا لهذه العملية العسكرية التركية التي تستهدف قوات كردية حليفة للغربيين في الحرب على مسلحي "داعش".

وأعلن ترامب منذ ذلك التاريخ تغييرا في مواقفه مرارا لينتهي به الأمر في نهاية المطاف بالإبقاء على قوة لـ"حماية" حقول النفط السورية. لكن باقي أعضاء إدارته يحاولون تأكيد ان المهمة الاولى لهذه القوة المكونة من نحو 600 عنصر تبقى مكافحة المسلحين.

وقال بومبيو في افتتاح الاجتماع "تعرفون جميعكم إنه علينا مواصلة المعركة ضد تنظيم داعش. والولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا الجهد الأساسي لأمننا".

وأضاف "لقد نشرنا بعضا من قواتنا في شمال شرق سورية وفي المنطقة بشكل أوسع، وذلك للعمل على ألا يعاود التنظيم الظهور من جديد ومنعه من استعادة السيطرة على حقول النفط".