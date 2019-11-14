تباين بين البورصات العربية: الإماراتية تصعد والمصرية تنخفض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم، الخميس، على الرغم من صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.9 بالمئة أو 56 سنتاً إلى 62.93 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 0.65 بالمئة أو 37 سنتاً إلى 57.49 دولارا للبرميل.

وجاءت أسواق الإمارات في صدارة الرابحين، مع صعود سوق دبي بنسبة 1.92 بالمئة إلى 2701 نقطة بدعم مكاسب أسهم قيادية مثل "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 5.88 بالمئة، و"إعمار مولز" بنسبة 2.09 بالمئة، و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.51 بالمئة.

فيما زادت بورصة أبوظبي بنحو 1.34 بالمئة إلى 5137 نقطة، بدعم رئيس من صعود سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 2.91 بالمئة و"اتصالات" بنسبة 0.36 بالمئة.

وارتفعت بورصة قطر بنحو 0.84 بالمئة إلى 10363 نقطة، مدعومة بمكاسب 6 قطاعات رئيسية يتصدرها التأمين والبضائع والبنوك والصناعة والاتصالات.

وصعدت بورصة مسقط بنحو 0.44 بالمئة إلى 4083 نقطة، مع ارتفاع أسهم "مسقط للغازات" بنسبة 6.2 بالمئة و"الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.22 بالمئة و"ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.94 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.43 بالمئة إلى 14545 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1504 نقطة، مع تراجع أسهم "الأهلي المتحد" بنسبة 1.15 بالمئة و"جي أف اتش" بنسبة 0.43 بالمئة و"البحرين الوطني" بنحو 0.14 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6254 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.22 بالمئة إلى 4704 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.22 بالمئة إلى 5729 نقطة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1806 نقطة، مع انخفاض أسهم مثل "حديد الأردن" بنسبة 3.4 بالمئة و"عمد للاستثمار" بنسبة 1.92 بالمئة و"مناجم الفوسفات" بنسبة 1.3 بالمئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على انخفاض طفيف مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7924 نقطة، بضغط هبوط بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف.

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فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.92 بالمئة إلى 2701 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.34 بالمئة إلى 5137 نقطة.

قطر: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 10363 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 4083 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.43 بالمئة إلى 14545 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1504 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6254 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1806 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7924 نقطة.