بالفيديو.. رأسية علاء عباس تعزز صدارة اسود الرافدين في تصفيات المونديال

ثنائية اسود الرافدين توالى على تسجيلها كل من مهند علي في الدقيقة 11 وعلاء عباس في الدقيقة 92، فيما سجل احمد نور الله هدف ايران الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

الفوز جعل منتخب اسود الرافدين، ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد ايران عند النقطة السادسة في المركز الثالث.