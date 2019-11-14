اخبار العالم

بالفيديو.. رأسية علاء عباس تعزز صدارة اسود الرافدين في تصفيات المونديال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-11-14 | 17:18

بالفيديو.. رأسية علاء عباس تعزز صدارة اسود الرافدين في تصفيات المونديال

2,818 مشاهدة

Advertisements
حقق المنتخب الوطني فوزاً مثيراً بفوزه على ضيفه الايراني 2-1 في المباراة التي اقيمت على استاد عمان الدولي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ثنائية اسود الرافدين توالى على تسجيلها كل من مهند علي في الدقيقة 11 وعلاء عباس في الدقيقة 92، فيما سجل احمد نور الله هدف ايران الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

الفوز جعل منتخب اسود الرافدين، ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد ايران عند النقطة السادسة في المركز الثالث.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رأسية علاء عباس تعزز صدارة اسود الرافدين في تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا