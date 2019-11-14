اخبار العالم

عمليات بغداد تدعو المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب بعيداً عن إطلاقات النار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب الوطني بعيداً عن إطلاقات العيارات النارية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نتقدم بالتهنئة الى شعبنا العراقي العظيم بمناسبة فوز منتخبنا".

 

Advertisements

ودعت القيادة، المواطنين الى "التعبير عن افراحهم بالطرق الحضارية بعيدا عن إطلاقات النار الحية لتجنب وقوع ضحايا ابرياء بين المواطنين".

 

يشار الى أن المنتخب الوطني نجح في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (3-2) أمام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تدعو المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب بعيداً عن إطلاقات النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا