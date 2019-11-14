عمليات بغداد تدعو المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب بعيداً عن إطلاقات النار

دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المواطنين للتعبير عن افراحهم بفوز المنتخب الوطني بعيداً عن إطلاقات العيارات النارية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نتقدم بالتهنئة الى شعبنا العراقي العظيم بمناسبة فوز منتخبنا".

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ودعت القيادة، المواطنين الى "التعبير عن افراحهم بالطرق الحضارية بعيدا عن إطلاقات النار الحية لتجنب وقوع ضحايا ابرياء بين المواطنين".

يشار الى أن المنتخب الوطني نجح في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (3-2) أمام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.