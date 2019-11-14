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2019-11-14 | 16:47
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بعدها نجح المنتخب الايراني في ادراك التعادل بعد مجهود كبيرة وفردي من اللاعب احمد نور الله في الدقيقة 25 ليضع الكرة في اسفل الزاوية اليسرى من مرمى الحارس محمد حميد، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، ساد الحذر على اداء لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وشهدت طرد اللاعب الايراني مسعود شجاعي بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.
وبعدما وصلت المباراة الى الدقيقة 90، ظن الجميع ان المباراة تتجه الى التعادل، لكن البديل علاء عباس، وقع على الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، معلناً فوز العراق في المباراة.
الفوز جعل منتخب اسود الرافدين، ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد ايران عند النقطة السادسة في المركز الثالث.
وكان المنتخب البحريني قد تعادل مع مضيفه هونغ كونغ في وقت سابق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر انتفاضة عراقية تهزم ايران في الدقائق الاخيرة بتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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