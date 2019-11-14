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انتفاضة عراقية تهزم ايران في الدقائق الاخيرة بتصفيات المونديال

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2019-11-14 | 16:47

انتفاضة عراقية تهزم ايران في الدقائق الاخيرة بتصفيات المونديال

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نجح المنتخب الوطني في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (2-1) امام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
المنتخب الوطني افتتح التسجيل اولاً عن طريق مهند علي "ميمي" في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما نجح في استغلال كرة مرتدة من الحارس علي رضا ليضعها في اعلى المرمى.

بعدها نجح المنتخب الايراني في ادراك التعادل بعد مجهود كبيرة وفردي من اللاعب احمد نور الله في الدقيقة 25 ليضع الكرة في اسفل الزاوية اليسرى من مرمى الحارس محمد حميد، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.


وفي الشوط الثاني، ساد الحذر على اداء لاعبي المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وشهدت طرد اللاعب الايراني مسعود شجاعي بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

وبعدما وصلت المباراة الى الدقيقة 90، ظن الجميع ان المباراة تتجه الى التعادل، لكن البديل علاء عباس، وقع على الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، معلناً فوز العراق في المباراة.

الفوز جعل منتخب اسود الرافدين، ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد ايران عند النقطة السادسة في المركز الثالث.


وكان المنتخب البحريني قد تعادل مع مضيفه هونغ كونغ في وقت سابق اليوم.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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