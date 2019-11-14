الشرطة البريطانية تعتقل شابا تركيا يشتبه في تخطيطه لأعمال إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الخميس، القبض على شاب قادم من تركيا يبلغ 26 عاما يشتبه أنه يخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد.

وتشن الأجهزة الأمنية البريطانية وعدد من الدول الأوربية حملات مداهمات مستمرة لتحجيم وصد التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

حيث أوقفت السلطات الألمانية، الثلاثاء الماضي، 3 إرهابيين بينهم تركيان، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء، غربي البلاد.