السعودية تطلق الأحد تمرين "السيف الأزرق 2019" بمشاركة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم القوات البحرية الملكية السعودية، الأحد المقبل، تمرينا مشتركا تحت شعار "السيف الأزرق 2019" مع نظيرتها من القوات الصينية.

وتستضيف قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي التمرين البحري، في إطار مواجهة التحديات كافة، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة.

ويؤكد التمرين البحري العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة، والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الصينية.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.