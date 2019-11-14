سيف بن زايد ووزيرة الداخلية الإيطالية يبحثان علاقات التعاون

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وكالة أنباء الإماراتالخميس 2019/11/14 07:30 م بتوقيت أبوظبي
لقاء الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزيرة الداخلية الإيطالية
بحث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال لامورجيزي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في العاصمة الإيطالية روما، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.
كما التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الملكة سيلفيا ملكة السويد وذلك على هامش القمة العالمية المنعقدة في الفاتيكان تحت عنوان " قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي - من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019 ".
وتم خلال اللقاء تبادل الحديث ووجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة والمواضيع ذات العلاقة بالقمة وسبل دعم الجهود العالمية الهادفة لتعزيز التضامن الدولي في مجالات حماية المجتمع.
وشهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، القمة العالمية التي انطلقت الخميس في الفاتيكان، تحت عنوان "قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي- من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019" بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وتنظم القمة التي تشارك فيها أكثر من 80 شخصية عالمية، الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية "PASS" و"تحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أمانا"، و"تحالف كرامة الطفل" بمناسبة الذكرى الـ30 لاتفاقية حقوق الطفل.
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