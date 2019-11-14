الجبير يبحث علاقات التعاون مع مستشار رئيس الوزراء الهولندي

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع دافيد دي ويل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار رئيس الوزراء الهولندي، الجبير، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الهولندية أمستردام، وفق وكالة الأنباء السعودية.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في أمستردام، الجبير، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

Advertisements





كما تبادل الجبير ونظيره الهولندي وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة هولندا، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي.





وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.