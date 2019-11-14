غزة تشيع شهداء العدوان الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الخميس، جثامين 11 شهيدًا قضوا بغارات العدوان الإسرائيلي مساء أمس في قطاع غزة.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين ثلاثة شهداء في المساجد القريبة من أماكن سكنهم، ليتم تجميعهم بعد ذلك في مسجد القسام ببلدة بيت لاهيا “شمالي القطاع” قبل أن يواروا الثرى في مقبرة البلدة.

كما ودعت غزة في مدينة دير البلح وسط القطاع شهداء مجزرة عائلة أبو ملحوس الثمانية الذين ارتقوا بعد قصف طائرات العدو “الإسرائيلي” منزلها بستة صواريخ وسوته بالأرض.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جريمة قتل الفلسطينيين بدمٍ بارد مستنكرة تواصل صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة أن العدو يواصل استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم تعكس سلوكه الإجرامي.

من جهتها حمّلت حركة الجهاد الإسلامي الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.