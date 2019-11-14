أصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في ​بيروت​ الناظرة في القضايا الماليّة، والمؤلّفة من القضاة الرئيسة ​زلفا الحسن​ والعضوين لارا كوراك ونانسي كرم، قرارًا بإلزام الشركات: "MIC2" ،"MIC2" ،"MTC" ،"ORASCOM TELECOM"، بإصدار الفواتير المتعلّقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة ​الإنترنت​ وسائر الخدمات الّتي تقدّمها للمستهلك اللبناني ب​الليرة اللبنانية​، وفقًا للتعرفة الرسميّة لسعر صرف الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدور قرار قضائي يلزم شركات الخلوي بإصدار الفواتير وتسعير بطاقات الشحن بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.