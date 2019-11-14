بومبيو: نسعى لمنع داعش من إعادة السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش أنه "نسعى لمنع داعش من إعادة السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا".
وشدد على ان "الولايات المتحدة ستواصل قيادة جهود مكافحة داعش"، ولفت إلى انه "سنساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم".
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