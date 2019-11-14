النشرة: اعادة قطع اوتوستراد زحلة بالاطارات المشتعلة امام محطة الصقر ومدخل المدينة الصناعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "بعض الشبان عمدوا على اعادة قطع ​اوتوستراد زحلة​ بالاطارات المشتعلة امام محطة الصقر ومدخل المدينة الصناعية".

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