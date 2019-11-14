الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ اعتراض ​صاروخ​ أطلق من ​قطاع غزة​ صوب إسرائيل، ودوي صافرات الإنذار. وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد أعلن صباح اليوم، عن رشقة ​صواريخ​ جديدة من ​المقاومة الفلسطينية​ تجاه إسرائيل وتفعيل صافرات الإنذار.

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