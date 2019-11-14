مسؤول ايراني: وقف ايران تنفيذ الاتفاق النووي رد طبيعي ومنطقي

لفت المتحدث باسم مجلس صيانة ​الدستور​ عباس علي كدخدائي إلى "صبر ​إيران​ في ​الاتفاق النووي​ انه ونظرا الى اجراءات ​واشنطن​ ، فإن وقف ​ايران​ تنفيذ الاتفاق النووي يعد ردا طبيعيا ومنطقيا"، مؤكداً أن "تعليق ايران التزاماتها النووية كان ردا طبيعيا ومنطقيا للاضرار التي الحقتها ​اميركا​ بمصالح ايران جراء خروجها من الاتفاق النووي ".

وأشار إلى "إنني أعتقد أنه يجب معاقبة الذين يعطلون هذه اللعبة لأنهم يضرون بمصالح الأطراف الأخرى".