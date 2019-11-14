لفت المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي إلى "صبر إيران في الاتفاق النووي انه ونظرا الى اجراءات واشنطن ، فإن وقف ايران تنفيذ الاتفاق النووي يعد ردا طبيعيا ومنطقيا"، مؤكداً أن "تعليق ايران التزاماتها النووية كان ردا طبيعيا ومنطقيا للاضرار التي الحقتها اميركا بمصالح ايران جراء خروجها من الاتفاق النووي ".
وأشار إلى "إنني أعتقد أنه يجب معاقبة الذين يعطلون هذه اللعبة لأنهم يضرون بمصالح الأطراف الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: وقف ايران تنفيذ الاتفاق النووي رد طبيعي ومنطقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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