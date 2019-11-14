الأمم المتحدة: منعنا مع مصر اندلاع حرب في غزة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ​الشرق الأوسط​، ​نيكولاي ملادينوف​، أن "مصر قامت بجهود مع ​الأمم المتحدة​ لمنع اندلاع حرب في غزة"، مشيراً إلى أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة، ويجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس، لمنع إراقة الدماء، فمنطقة الشرق الأوسط لا تحتاج لمزيد من الحروب".

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