الخارجية الروسية: مصير "الدواعش" الأجانب يجب تقريره في حوار مع دمشق

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "مصير المسلحين الأجانب من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين تم القبض عليهم في ​سوريا​، يجب أن يتم تقريره عبر حوار مع ​الحكومة السورية​"، مشيرة إلى ان "أراضي سوريا أراضي دولة وليست بمجال مجهول أو فضاء لا هواء فيه إنما دولة، إنها دولة تخضع أراضيها لقانون وتشريعات، وفي المقام الأول، ينبغي تنسيق كل الخطوات المتعلقة بالإرهابيين المعتقلين والمحتجزين على أراضي سوريا مع ​السلطات السورية​ ويجب تصنيف احتجازهم أو اعتقالهم ثم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، ثم النظر في ماهية الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها في هذا الحال".

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